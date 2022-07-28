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Росіяни влаштували новий "жест доброї волі" у Херсонській області

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Херсон, Четвер 28 липня 2022 17:19
Росіяни влаштували новий "жест доброї волі" у Херсонській області Фото: росіяни влаштували новий "жест доброї волі" у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вирішили повернути українським аграріям зерно, яке ж у них і вкрали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Окупанти вирішили проявити "жест доброї волі" стосовно аграріїв Херсонської області та опрацьовують механізм повернення зерна із зерносховищ "Нібулону" фермерам", - написав він.

За словами посадовця, річ у тому, що вказане підприємство не здійснило оплату за закупівлю цього зерна.

"Ніякого арбітражу, жодних судів. Забрати і перерозподілити. Як у старі-добрі 1920-ті. І другий момент - у кулуарах фейкової ВДА вже зараз обговорюється, скільки "зняти" з фермерів за таке повернення, і як поділити", - пояснив Соболевський.

Нагадаємо, Росія евакуювала залишки гарнізону на острові Зміїний після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.

Російська військова пропаганда 30 червня заявила, що гарнізон покинув острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН з організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України. Після цього цей словесний вираз став чи не прислів'ям.

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