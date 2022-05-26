Россияне усилили пропаганду на захваченных территориях Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

При этом отмечается, что войска РФ продолжают препятствовать выезду мирных украинцев на территорию, подконтрольную власти Украины.

"Оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания", - сказано в сводке Генштаба.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне планируют использовать клубные автобусы футбольной команды "Мариуполь" для пропаганды.

Также мы писали, что Россия связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями. Роспропагандисти утверждают, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

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