Росіяни посилили пропаганду на захоплених територіях України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

При цьому зазначається, що війська РФ продовжують перешкоджати виїзду мирних українців на підконтрольну владі України територію.

"Окупанти активізували трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення", - сказано у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни планують використати клубні автобуси футбольної команди Маріуполь для пропаганди.

Також ми писали, що Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями. Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа.

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