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Россияне усилили пропаганду на захваченных территориях Украины

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Четверг 26 мая 2022 20:17
Россияне усилили пропаганду на захваченных территориях Украины Иллюстративное фото (t.me/andriyshTime)
Автор: Иван Носальский

Военно-политическое руководство РФ активизировало трансляцию пропаганды на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания", - сказано в сводке Генштаба.

При этом отмечается, что войска РФ продолжают препятствовать выезду мирных украинцев на территорию, подконтрольную власти Украины.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне планируют использовать клубные автобусы футбольной команды "Мариуполь" для пропаганды.

Также мы писали, что Россия связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями. Роспропагандисти утверждают, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

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