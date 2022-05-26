Росіяни посилили пропаганду на захоплених територіях України
Військово-політичне керівництво РФ активізувало трансляцію пропаганди на окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
"Окупанти активізували трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення", - сказано у зведенні Генштабу.
При цьому зазначається, що війська РФ продовжують перешкоджати виїзду мирних українців на підконтрольну владі України територію.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни планують використати клубні автобуси футбольної команди Маріуполь для пропаганди.
Також ми писали, що Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями. Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа.
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