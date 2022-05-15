UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне усилили охрану границы и обстреляли села в Сумской области, - Генштаб

Фото: Российские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российские оккупанты не отказываются от регулярных обстрелов мирных населенных пунктов Украины. Новые случаи ударов по Сумской области зафиксировал Генеральный штаб Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Враг ужесточил контроль за границей со стороны двух областей РФ. Оттуда российские войска обстреляли территорию Украины.

"На Северском направлении противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях. Обстреливал наши территории и наносил ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области", – говорится в сообщении.

Тем временем на северо-востоке Харьковской области ВСУ уже находятся недалеко от границы. Вскоре украинские войска попытаются вернуть контроль над рубежом.

К слову, российские оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль под Северодонецком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВС РФГенштаб ВСУВойна России против Украины