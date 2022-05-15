Росіяни посилили охорону кордону та обстріляли села на Сумщині, - Генштаб

Російські окупанти не відмовляються від регулярних обстрілів мирних населених пунктів України. Нові випадки ударів по Сумській області зафіксував Генеральний штаб Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Ворог посилив контроль за кордоном із боку двох областей РФ. Звідти російська війська обстріляли територію України.
"На Сіверському напрямку противник здійснює посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях. Обстрілював наші території та завдавав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області", – йдеться в повідомленні.
Тим часом на північному сході Харківської області ЗСУ вже перебувають неподалік від кордону. Невдовзі українські війська спробують повернути контроль над рубежем.
До слова, російські окупанти обстріляли евакуаційний автомобіль під Сєвєродонецьком.
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