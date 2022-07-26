Россияне из "Ураганов" и артиллерии ударили сегодня по Днепропетровской области

За сутки российские оккупанты несколько раз обстреляли Днепропетровскую область, в результате произошел пожар и были повреждены электрические сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета.

Российские военные несколько раз обстреливали Криворожский район, из “Ураганов” ударили по Новосеменовке, что в Апостоловской общине. Вследствие этого была повреждена электросеть. Также оккупанты обстреляли территорию рядом с Кошевым в Широковский общине.

"Из ствольной артиллерии обстреляли территорию большой Костромки. Также повреждены электросети и произошел пожар – загорелась сухая трава на площади 2 гектара", - говорится в сообщении.

Глава областного совета сообщил, что в других общинах прилетов вражеских снарядов зафиксировано не было, однако напомнил о соблюдении правил безопасности и заявил, что ситуация вокруг Днепропетровской области остается напряженной.