Росіяни з "Ураганів" та артилерії вдарили сьогодні по Дніпропетровській області

За добу російські окупанти декілька разів обстріляли Дніпропетровську область, в результаті сталася пожежа та були пошкодженні електричні мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської обласної ради.

Російські військові декілька разів обстрілювали Криворізький район, з “Ураганів” вдарили по Новосеменівці, що в Апостолівській громаді. Внаслідок цього була пошкоджена електромережа. Також окупанти обстріляли територію поряд з Кошовим у Широківській громаді.

"Зі ствольної артилерії обстріляли територію Великої Костромки. Також пошкоджено електромережі та сталася пожежа – зайнялася суха трава на площі 2 гектари", - йдеться у повідомленні.

Очільник обласної ради повідомив, що в інших громадах прильотів ворожих снарядів зафіксовано не було, проте нагадав про дотримання правил безпеки та заявив, що ситуація навколо Дніпропетровської області залишається напруженою.