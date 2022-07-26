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Росіяни з "Ураганів" та артилерії вдарили сьогодні по Дніпропетровській області

Фото: Дніпропетровську область обстрілювали з РЗСО та артилерії (GettyImages-1240822007)
Автор: Ілона Свиридова

За добу російські окупанти декілька разів обстріляли Дніпропетровську область, в результаті сталася пожежа та були пошкодженні електричні мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської обласної ради.

Російські військові декілька разів обстрілювали Криворізький район, з “Ураганів” вдарили по Новосеменівці, що в Апостолівській громаді. Внаслідок цього була пошкоджена електромережа. Також окупанти обстріляли територію поряд з Кошовим у Широківській громаді.

"Зі ствольної артилерії обстріляли територію Великої Костромки. Також пошкоджено електромережі та сталася пожежа – зайнялася суха трава на площі 2 гектари", - йдеться у повідомленні.

Очільник обласної ради повідомив, що в інших громадах прильотів ворожих снарядів зафіксовано не було, проте нагадав про дотримання правил безпеки та заявив, що ситуація навколо Дніпропетровської області залишається напруженою.

Нагадаємо, що раніше окупанти активно обстрілювали Нікополь. Місцева влада після численних обстрілів оголосила полювання на можливих зрадників.

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Дніпропетровська областьПожежаВійна в Україні