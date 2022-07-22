В Никополе объявили "охоту" на предателей: жителям дали инструкцию

В Никополе местных жителей призывают выявлять возможных коллаборантов и предателей. Это происходит на фоне регулярных обстрелов общины за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал , главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Правоохранителей будут интересовать следующие лица:

операторы квадрокоптеров;

люди, которые рисуют непонятные знаки на зданиях, элементах инфраструктуры;

люди, проводящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру;

люди, которые запускают сигнальные ракеты, фейерверки.

Алгоритм дальнейших действий прост - нужно провести общественное задержание и вызвать полицию. Также о таких случаях глава военной администрации просит сообщать в личные сообщения в Facebook.

"В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете сумму эквивалентную 100 у.е. по курсу НБУ на день задержания", - говорится в сообщении чиновника.

Евтушенко призывает не применять к задержанным спецсредства и оружие, а других жителей предостерег не совершать действия, которые могут быть расценены как преступные.