В Никополе объявили "охоту" на предателей: жителям дали инструкцию
В Никополе местных жителей призывают выявлять возможных коллаборантов и предателей. Это происходит на фоне регулярных обстрелов общины за последнее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал, главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
Правоохранителей будут интересовать следующие лица:
- операторы квадрокоптеров;
- люди, которые рисуют непонятные знаки на зданиях, элементах инфраструктуры;
- люди, проводящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру;
- люди, которые запускают сигнальные ракеты, фейерверки.
Алгоритм дальнейших действий прост - нужно провести общественное задержание и вызвать полицию. Также о таких случаях глава военной администрации просит сообщать в личные сообщения в Facebook.
"В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете сумму эквивалентную 100 у.е. по курсу НБУ на день задержания", - говорится в сообщении чиновника.
Евтушенко призывает не применять к задержанным спецсредства и оружие, а других жителей предостерег не совершать действия, которые могут быть расценены как преступные.
Напомним, что аналогичные мероприятия состоялись и в Николаеве. После многочисленных обстрелов глава региона заявил о “закрытии” города на несколько дней. В результате таких мер власти получили почти 100 сигналов о возможных коллаборантах.
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