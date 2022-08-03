Россияне уничтожили офис "Свободного радио" в Бахмуте

Отмечается, что удар был таким мощным, что в офисе площадью около 100 квадратных метров и помещениях рядом больше нет стен. А тонны бетона и кирпичей разбросало на десятки метров.

По данным радио, пострадавших в результате атаки нет.

При этом медийщики считают, что оккупационные войска, вероятно, сознательно целили по гражданскому объекту. В этом здании был офис радио, кафе, СТО и отделение почты.