Росіяни знищили офіс "Вільного радіо" в Бахмуті

Зазначається, що удар був таким потужним, що в офісі площею близько 100 квадратних метрів та приміщеннях поруч більше немає стін. А тонни бетону і цегли розкидало на десятки метрів.

За даними радіо, постраждалих внаслідок атаки немає.

При цьому медійники вважають, що окупаційні війська, ймовірно, свідомо цілили по цивільному об’єкту. У цій будівлі був офіс радіо, кафе, СТО та відділення пошти.