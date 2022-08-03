RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни знищили офіс "Вільного радіо" в Бахмуті

Фото: росіяни знищили офіс "Вільного радіо" в Бахмуті (freeradio.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Бахмут Донецької області вранці 3 серпня. В результаті атаки було знищено офіс "Вільного радіо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".

Зазначається, що удар був таким потужним, що в офісі площею близько 100 квадратних метрів та приміщеннях поруч більше немає стін. А тонни бетону і цегли розкидало на десятки метрів.

За даними радіо, постраждалих внаслідок атаки немає.

При цьому медійники вважають, що окупаційні війська, ймовірно, свідомо цілили по цивільному об’єкту. У цій будівлі був офіс радіо, кафе, СТО та відділення пошти.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару з РСЗВ по Чугуєву. В результаті обстрілу загинув громадян Росії, поранень зазначили ще двоє людей.

Також окупанти двічі били по Криворізькому району з "Ураганів". 73-річний чоловік був госпіталізований.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмут