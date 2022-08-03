Россияне били из "Ураганов" по Криворожскому району: есть раненый

Российские оккупанты дважды били по Зеленодольской общине Днепропетровской области кассетными снарядами из "Ураганов". Ранения получил 73-летний мужчина. Он находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Отмечается, что в Марьянском и Большой Костромке в результате атаки были повреждены несколько десятков частных домов.

Сейчас на месте работают специалисты. Они выясняют масштабы разрушений.