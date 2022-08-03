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Россияне уничтожили офис "Свободного радио" в Бахмуте

Новина українською →
Бахмут, Среда 03 августа 2022 17:10
Россияне уничтожили офис "Свободного радио" в Бахмуте Фото: россияне уничтожили офис "Свободного радио" в Бахмуте (freeradio.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области утром 3 августа. В результате атаки был уничтожен офис "Свободного радио".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

Отмечается, что удар был таким мощным, что в офисе площадью около 100 квадратных метров и помещениях рядом больше нет стен. А тонны бетона и кирпичей разбросало на десятки метров.

По данным радио, пострадавших в результате атаки нет.

При этом медийщики считают, что оккупационные войска, вероятно, сознательно целили по гражданскому объекту. В этом здании был офис радио, кафе, СТО и отделение почты.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар из РСЗО по Чугуеву. В результате обстрела погиб граждан России, ранения получили еще два человека.

Также оккупанты дважды били по Криворожскому району из "Ураганов". 73-летний мужчина был госпитализирован.

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Донецкая область Бахмут
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