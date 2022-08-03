Россияне уничтожили офис "Свободного радио" в Бахмуте
Российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области утром 3 августа. В результате атаки был уничтожен офис "Свободного радио".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".
Отмечается, что удар был таким мощным, что в офисе площадью около 100 квадратных метров и помещениях рядом больше нет стен. А тонны бетона и кирпичей разбросало на десятки метров.
По данным радио, пострадавших в результате атаки нет.
При этом медийщики считают, что оккупационные войска, вероятно, сознательно целили по гражданскому объекту. В этом здании был офис радио, кафе, СТО и отделение почты.
Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар из РСЗО по Чугуеву. В результате обстрела погиб граждан России, ранения получили еще два человека.
Также оккупанты дважды били по Криворожскому району из "Ураганов". 73-летний мужчина был госпитализирован.