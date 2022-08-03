Росіяни знищили офіс "Вільного радіо" в Бахмуті
Російські окупанти обстріляли Бахмут Донецької області вранці 3 серпня. В результаті атаки було знищено офіс "Вільного радіо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".
Зазначається, що удар був таким потужним, що в офісі площею близько 100 квадратних метрів та приміщеннях поруч більше немає стін. А тонни бетону і цегли розкидало на десятки метрів.
За даними радіо, постраждалих внаслідок атаки немає.
При цьому медійники вважають, що окупаційні війська, ймовірно, свідомо цілили по цивільному об’єкту. У цій будівлі був офіс радіо, кафе, СТО та відділення пошти.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару з РСЗВ по Чугуєву. В результаті обстрілу загинув громадян Росії, поранень зазначили ще двоє людей.
Також окупанти двічі били по Криворізькому району з "Ураганів". 73-річний чоловік був госпіталізований.