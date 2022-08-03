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Росіяни знищили офіс "Вільного радіо" в Бахмуті

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Бахмут, Середа 03 серпня 2022 17:10
Росіяни знищили офіс "Вільного радіо" в Бахмуті Фото: росіяни знищили офіс "Вільного радіо" в Бахмуті (freeradio.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Бахмут Донецької області вранці 3 серпня. В результаті атаки було знищено офіс "Вільного радіо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".

Зазначається, що удар був таким потужним, що в офісі площею близько 100 квадратних метрів та приміщеннях поруч більше немає стін. А тонни бетону і цегли розкидало на десятки метрів.

За даними радіо, постраждалих внаслідок атаки немає.

При цьому медійники вважають, що окупаційні війська, ймовірно, свідомо цілили по цивільному об’єкту. У цій будівлі був офіс радіо, кафе, СТО та відділення пошти.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару з РСЗВ по Чугуєву. В результаті обстрілу загинув громадян Росії, поранень зазначили ще двоє людей.

Також окупанти двічі били по Криворізькому району з "Ураганів". 73-річний чоловік був госпіталізований.

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Донецька область Бахмут
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