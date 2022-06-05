Россияне укрепляют оборону в Харьковской области, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении враг вел активную оборону, основные усилия сосредоточил на содержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от города Харькова", - сказано в сообщении Генштаба.

При этом отмечается, что оккупанты проводят инженерно-фортификационное оборудование позиций. При этом россияне заминировали подступы к захваченным районам Харьковской области.