RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни зміцнюють оборону у Харківській області, - Генштаб

Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові посилюють оборону окупованих районів Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог вів активну оборону, основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від міста Харкова", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що окупанти проводять інженерно-фортифікаційне обладнання позицій. При цьому росіяни замінували підступи до захоплених районів Харківської області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Лиманському напрямку ворог не припиняє штурмувати українські позиції та населені пункти. Під час одного з таких наступів супротивник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківГенштаб ВСУВійська РФВійна Росії проти України