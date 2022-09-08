Россияне угрожают эвакуированным из захваченных областей Украины "национализацией" жилья

Оккупанты требуют от жителей оккупированных Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей вернуться из эвакуации до 1 октября. В противном случае угрожают "национализировать" жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

По данным Генштаба, в случае отказа жилье российские захватчики угрожают "национализировать".

"На временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к так называемым "референдумам", оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября", - говорится в вечерней сводке.

Как сообщалось, российские оккупанты в Энергодаре (Запорожская область) не будут проводить так называемый "референдум" в начале сентября. Россияне решили перенести его на ноябрь.

Напомним, оккупанты ввели строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами на территории Херсонской области. Нарушение требований жестко наказывается.

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