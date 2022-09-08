UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне угрожают эвакуированным из захваченных областей Украины "национализацией" жилья

Фото: оккупанты угрожают "нацинализировать" жилье на территориях захваченных областей Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты требуют от жителей оккупированных Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей вернуться из эвакуации до 1 октября. В противном случае угрожают "национализировать" жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"На временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к так называемым "референдумам", оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября", - говорится в вечерней сводке.

По данным Генштаба, в случае отказа жилье российские захватчики угрожают "национализировать".

Как сообщалось, российские оккупанты в Энергодаре (Запорожская область) не будут проводить так называемый "референдум" в начале сентября. Россияне решили перенести его на ноябрь.

Напомним, оккупанты ввели строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами на территории Херсонской области. Нарушение требований жестко наказывается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине