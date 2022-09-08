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Под Херсоном россияне обстреливают авто людей и готовят провокацию с детьми

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Херсон, Четверг 08 сентября 2022 16:29
Под Херсоном россияне обстреливают авто людей и готовят провокацию с детьми Фото: под Херсоном россияне обстреливают авто людей (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты ввели строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами на территории Херсонской области. Нарушение требований жестко наказывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр.

"В частности, российские военнослужащие обстреливают без предупреждения гражданские автомобили, приближающиеся к наведенным понтонным переправам", - рассказала она.

Кроме того, по словам Маляр, российские оккупанты используют учебные и детские заведения на временно оккупированных украинских территориях для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ.

"Не исключено, что они могут использовать и детей с теми же целями в качестве "живого щита", - добавила она.

Как сообщалось, ранее на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

Напомним, российские оккупанты пытаются прикрываться детьми как "живым щитом", поселяясь в школах, где буквально в этом же здании учатся дети.

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Херсонская область
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