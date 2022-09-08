Под Херсоном россияне обстреливают авто людей и готовят провокацию с детьми
Оккупанты ввели строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами на территории Херсонской области. Нарушение требований жестко наказывается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр.
"В частности, российские военнослужащие обстреливают без предупреждения гражданские автомобили, приближающиеся к наведенным понтонным переправам", - рассказала она.
Кроме того, по словам Маляр, российские оккупанты используют учебные и детские заведения на временно оккупированных украинских территориях для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ.
"Не исключено, что они могут использовать и детей с теми же целями в качестве "живого щита", - добавила она.
Как сообщалось, ранее на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.
Напомним, российские оккупанты пытаются прикрываться детьми как "живым щитом", поселяясь в школах, где буквально в этом же здании учатся дети.
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