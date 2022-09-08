В Энергодаре оккупанты отсрочили "референдум" до ноября, - мэр

Российские оккупанты в Энергодаре (Запорожская область) не будут проводить так называемый "референдум" в начале сентября. Россияне решили перенести его на ноябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram .

По его словам, оккупанты признали, что не смогут провести псевдореферендум в Энергодаре. Поэтому его якобы отсрочили до ноября.

"Очевидно, что с большой аферой рашистов что-то пошло не так. Возможно, потому, что энтузиазм коллаборантов, которые взялись прислуживать оккупантам в реализации этого преступления, сведен на нет", - отметил Орлов.