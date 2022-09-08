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В Энергодаре оккупанты отсрочили "референдум" до ноября, - мэр

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Энергодар, Четверг 08 сентября 2022 17:58
В Энергодаре оккупанты отсрочили "референдум" до ноября, - мэр Фото: оккупанты не будут проводить "референдум" в Энергодара в сентябре (en gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Энергодаре (Запорожская область) не будут проводить так называемый "референдум" в начале сентября. Россияне решили перенести его на ноябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

По его словам, оккупанты признали, что не смогут провести псевдореферендум в Энергодаре. Поэтому его якобы отсрочили до ноября.

"Очевидно, что с большой аферой рашистов что-то пошло не так. Возможно, потому, что энтузиазм коллаборантов, которые взялись прислуживать оккупантам в реализации этого преступления, сведен на нет", - отметил Орлов.

Напомним, ранее в России заявляли, что якобы проведут "референдум" на оккупированных территориях Украины 15 сентября.

Однако вчера россияне предложили новую дату. В Москве хотят отложить проведение псевдореферендумов до 4 ноября.

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