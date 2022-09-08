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Росіяни погрожують евакуйованим з захоплених областей України "націоналізацією" житла

Фото: окупанти погрожують "націналізувати" житло натериторіях захоплених областей України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти вимагають від мешканців окупованих Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей повернутися з евакуації до 1 жовтня. В протилежному випадку погрожують "націоналізувати" житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"На тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до так званих "референдумів", окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня", - йдеться у вечірньому зведенні.

За даними Генштабу, у разі відмови житло російські загарбники погрожують "націоналізувати".

Як повідомлялося, російські окупанти в Енергодарі (Запорізька область) не проводитимуть так званого "референдуму" на початку вересня. Росіяни вирішили перенести його на листопад.

Нагадаємо, окупанти запровадили суворі обмеження на переміщення місцевих мешканців між населеними пунктами на території Херсонської області. Порушення вимог жорстко карається.

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