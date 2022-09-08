Росіяни погрожують евакуйованим з захоплених областей України "націоналізацією" житла

Окупанти вимагають від мешканців окупованих Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей повернутися з евакуації до 1 жовтня. В протилежному випадку погрожують "націоналізувати" житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

За даними Генштабу, у разі відмови житло російські загарбники погрожують "націоналізувати".

"На тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до так званих "референдумів", окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як повідомлялося, російські окупанти в Енергодарі (Запорізька область) не проводитимуть так званого "референдуму" на початку вересня. Росіяни вирішили перенести його на листопад.

Нагадаємо, окупанти запровадили суворі обмеження на переміщення місцевих мешканців між населеними пунктами на території Херсонської області. Порушення вимог жорстко карається.

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