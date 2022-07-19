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Россияне ударили по Одесской области: есть раненые и разрушения

Фото: россияне нанесли ракетные удары по Одесской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты вечером выпустили ракеты по Одесской области. В результате обстрела легкие ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Одесской РВА Алексея Мацулевича.

В результате "прилета" произошел пожар в двух домах, еще два дома разрушены. Во многих выбиты стекла.

На месте работают спасательные службы.

Напомним, вечером 18 июля, в городе и области сработала воздушная тревога. Местные жители сообщали, что над городом работала ПВО.

Утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья. Загорелся склад.

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Одесса