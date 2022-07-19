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Росіяни вдарили по Одеській області: є поранені і руйнування

Фото: росіяни завдали ракетних ударів по Одеській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти ввечері випустили ракети по Одеській області. Унаслідок обстрілу легкі поранення отримали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Одеської РВА Олексія Мацулевича.

В результаті "прильоту" сталася пожежа в двох будинках, ще два будинки зруйновані. У багатьох вибиті шибки.

На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, увечері 18 липня, в місті та області спрацювала повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляли, що над містом працювала ППО.

Вранці 16 липня російські війська завдали по Одесі ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 у напрямку Ставропілля. Загорівся склад.

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Одеса