В Николаеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги: что известно

В Николаеве прозвучала серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 3:43. Пока местные власти и военные не комментировали информацию о взрывах.

Обновлено (4:14)

Мэр Николаева сообщил, что в городе ночью прозвучало пять мощных взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.