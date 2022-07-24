В Николаеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги: что известно
Фото: в Николаеве слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
В Николаеве прозвучала серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 3:43. Пока местные власти и военные не комментировали информацию о взрывах.
Обновлено (4:14)
Мэр Николаева сообщил, что в городе ночью прозвучало пять мощных взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.
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