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В Николаеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги: что известно

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 24 июля 2022 04:12
В Николаеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги: что известно Фото: в Николаеве слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве прозвучала серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 3:43. Пока местные власти и военные не комментировали информацию о взрывах.

Обновлено (4:14)

Мэр Николаева сообщил, что в городе ночью прозвучало пять мощных взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.

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