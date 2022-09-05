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Россияне ударили по нефтебазе в Криворожском районе, возник пожар

Иллюстративное фото: россияне ударили по нефтебазе в Криворожском районе, возник пожар (t_me_dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне нанесли ракетные удары по нефтебазе в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Примерно в 19 часов вечера в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива", - написал он.

Вилкул отметил, что спасатели приступают к локализации пожара.

На месте работают все оперативные службы, последствия устанавливаются.

Напомним, сегодня в Кривом Роге прогремели взрывы. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что россияне обстреляли Криворожский район.

Кроме того, сегодня оккупанты ударили по Криворожскому району из "Ураганов". В результате обстрела погибла пожилая женщина.

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Днепропетровская область