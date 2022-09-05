RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по нафтобазі у Криворізькому районі, виникла пожежа

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по нафтобазі у Криворізькому районі, виникла пожежа (t_me_dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські завдали ракетні удари по нафтобазі у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Приблизно о 19 годині вечора у Криворізькому районі ворог завдав два ракетні удари крилатими ракетами по нафтобазі. Знищено великий запас палива", - написав він.

Вілкул зазначив, що рятувальники приступають до локалізації пожежі.

На місці працюють усі оперативні служби, наслідки встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі пролунали вибухи. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що росіяни обстріляли Криворізький район.

Окрім того, сьогодні окупанти вдарили по Криворізькому району з "Ураганів". Внаслідок обстрілу загинула літня жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область