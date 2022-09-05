В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге были слышны звуки, похожие на взрывы, в понедельник, 5 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Отметим, что в Днепропетровской области не объявляли воздушную тревогу.
Местные Telegram-каналы пишут, что в домах, которые находятся рядом с эпицентром взрыва, выбило стекла от взрывной волны.
Кроме того, по информации СМИ, оккупанты обстреляли окрестности города из ЗРК С-300. Сообщается, что атаку вели с временно оккупированной Херсонской области.
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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил обстрел оккупантами Криворожского района.
"Вечером, примерно в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются", - написал он.
Напомним, сегодня россияне били из "Ураганов" по Криворожскому району Днепропетровской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина.
Ночью оккупанты обстреляли Никопольский район В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе.
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