Россияне ударили по нефтебазе в Криворожском районе, возник пожар

Россияне нанесли ракетные удары по нефтебазе в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула .

На месте работают все оперативные службы, последствия устанавливаются.

Вилкул отметил, что спасатели приступают к локализации пожара.

"Примерно в 19 часов вечера в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива", - написал он.

Напомним, сегодня в Кривом Роге прогремели взрывы. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что россияне обстреляли Криворожский район.

Кроме того, сегодня оккупанты ударили по Криворожскому району из "Ураганов". В результате обстрела погибла пожилая женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.