ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне ударили по нефтебазе в Криворожском районе, возник пожар

Новина українською →
Днепропетровская область, Понедельник 05 сентября 2022 21:50
Россияне ударили по нефтебазе в Криворожском районе, возник пожар Иллюстративное фото: россияне ударили по нефтебазе в Криворожском районе, возник пожар (t_me_dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне нанесли ракетные удары по нефтебазе в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Примерно в 19 часов вечера в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива", - написал он.

Вилкул отметил, что спасатели приступают к локализации пожара.

На месте работают все оперативные службы, последствия устанавливаются.

Напомним, сегодня в Кривом Роге прогремели взрывы. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что россияне обстреляли Криворожский район.

Кроме того, сегодня оккупанты ударили по Криворожскому району из "Ураганов". В результате обстрела погибла пожилая женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить