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Росіяни вдарили по нафтобазі у Криворізькому районі, виникла пожежа

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Дніпропетровська область, Понеділок 05 вересня 2022 21:50
Росіяни вдарили по нафтобазі у Криворізькому районі, виникла пожежа Ілюстративне фото: росіяни вдарили по нафтобазі у Криворізькому районі, виникла пожежа (t_me_dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські завдали ракетні удари по нафтобазі у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Приблизно о 19 годині вечора у Криворізькому районі ворог завдав два ракетні удари крилатими ракетами по нафтобазі. Знищено великий запас палива", - написав він.

Вілкул зазначив, що рятувальники приступають до локалізації пожежі.

На місці працюють усі оперативні служби, наслідки встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі пролунали вибухи. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що росіяни обстріляли Криворізький район.

Окрім того, сьогодні окупанти вдарили по Криворізькому району з "Ураганів". Внаслідок обстрілу загинула літня жінка.

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Дніпропетровська область
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