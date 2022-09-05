Росіяни вдарили по нафтобазі у Криворізькому районі, виникла пожежа

Російські завдали ракетні удари по нафтобазі у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула .

Вілкул зазначив, що рятувальники приступають до локалізації пожежі.

"Приблизно о 19 годині вечора у Криворізькому районі ворог завдав два ракетні удари крилатими ракетами по нафтобазі. Знищено великий запас палива", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі пролунали вибухи. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що росіяни обстріляли Криворізький район.

Окрім того, сьогодні окупанти вдарили по Криворізькому району з "Ураганів". Внаслідок обстрілу загинула літня жінка.

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