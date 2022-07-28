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Россияне ударили по Чугуеву: разрушены жилые дома

Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 28 июля нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. Известно о разрушении жилых домов, в связи с чем жителей просят максимально ограничить передвижение по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Чугуева Галины Минаевой.

"Уважаемая община! Думаю все вы слышали как началось сегодняшнее утро в Чугуеве. Сейчас есть сообщения об сразу нескольких вражеских попаданиях в разных микрорайонах города. Уж точно известно о разрушении жилых домов, наличии и количестве пострадавших уточняется", - написала она.

Также мэр призвала всех горожан максимально ограничить передвижение по городу и, по возможности, держаться как можно ближе к укрытиям.

Напомним, этой ночью украинские города подверглись массированному ракетному обстрелу с территорий Беларуси, России и акватории Черного моря. В частности, вражеские ракеты ударили по Киевской и Черниговской областям.

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