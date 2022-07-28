Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Черниговской области
Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговской области (Getty Images)
Российские войска утром 28 июля нанесли ракетный удар по Черниговской области. Зафиксировано попадание в районе поселка городского типа Гончаровское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
Сообщается, что ракеты были выпущены с территории Беларуси. В регионе также сработала система ПВО.
Ранее мы писали, что утром 28 июля войска противника обстреляли Вышгородский район Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры.
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