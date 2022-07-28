Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Черниговской области

Российские войска утром 28 июля нанесли ракетный удар по Черниговской области. Зафиксировано попадание в районе поселка городского типа Гончаровское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Сообщается, что ракеты были выпущены с территории Беларуси. В регионе также сработала система ПВО.