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Россияне ударили по частному сектору в Бахмуте: есть погибший и раненые

Фото: российские оккупанты обстреляли Бахмут (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты снова ударили по частному сектору в Бахмуте. Враг применил "Ураганы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

В результате ударов один человек погиб, еще пять ранены

Кроме того, повреждены восемь домов.

"Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности. Единственный способ уберечься - эвакуация", - написал Кириленко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска попытаются окружить Бахмут, так как боятся проводить штурм города, попытки которого приведут к большим потерям оккупантов.

Также согласно данным Генштаба, враг пытался наступать на Марьинку, однако ВСУ отбили атаку.

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Бахмут