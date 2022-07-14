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Росіяни вдарили по приватному сектору в Бахмуті: є загиблий і поранені

Фото: російські окупанти обстріляли Бахмут (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти знову вдарили по приватному сектору в Бахмуті. Ворог застосував "Урагани".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Унаслідок ударів одна людина загинула, ще п'ятеро поранені

Крім того, пошкоджено вісім будинків.

"Кожен, хто досі залишається в Донецькій області, наражає себе на смертельну небезпеку. Єдиний спосіб уберегтися - евакуація", - написав Кириленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська спробують оточити Бахмут, бо бояться проводити штурм міста, спроби якого призведуть до великих втрат окупантів.

Також згідно з даними Генштабу, ворог намагався наступати на Мар'їнку, однак ЗСУ відбили атаку.

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Бахмут