Росіяни вдарили по приватному сектору в Бахмуті: є загиблий і поранені

Російські окупанти знову вдарили по приватному сектору в Бахмуті. Ворог застосував "Урагани".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Унаслідок ударів одна людина загинула, ще п'ятеро поранені
Крім того, пошкоджено вісім будинків.
"Кожен, хто досі залишається в Донецькій області, наражає себе на смертельну небезпеку. Єдиний спосіб уберегтися - евакуація", - написав Кириленко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська спробують оточити Бахмут, бо бояться проводити штурм міста, спроби якого призведуть до великих втрат окупантів.
Також згідно з даними Генштабу, ворог намагався наступати на Мар'їнку, однак ЗСУ відбили атаку.
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