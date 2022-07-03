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Россияне целый день обстреливали Донецкую область: погибли 7 человек, 20 раненых

Фото: россияне целый день обстреливали Донецкую область: погибли 7 человек, 20 раненых (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрелов оккупантов Донецкой области в воскресенье, 3 июля, 7 человек погибли, еще не менее 20 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

Он отметил, что больше всего от обстрелов россиян сегодня пострадали Краматорск и Славянск.

В результате массированного обстрела Славянска погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок, ранено - 19. Также повреждено около 40 жилых домов.

Краматорск дважды обстреляли "Смерчами" - днем россияне повредили гостинично-жилой комплекс, вечером - разбили дорогу, попали в школу и территорию детсада и поликлиники. Предварительно известно об одном раненном человеке.

Также под огнем оказался жилой квартал Авдеевки и Авдеевский коксохимический завод. Сейчас известно об одном погибшем.

Оккупанты активно обстреливали Ильиновскую общину: пострадали Катериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык.

"Всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее 7 гражданских, ранили - не менее 20", - написал глава ОВА.

Напомним, СБУ отмечает, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам, коварно убивая украинцев. Примером этого ведомства назвало как раз сегодняшние обстрелы Краматорска и Славянска.

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