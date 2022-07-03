Россияне целый день обстреливали Донецкую область: погибли 7 человек, 20 раненых

Он отметил, что больше всего от обстрелов россиян сегодня пострадали Краматорск и Славянск.

В результате массированного обстрела Славянска погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок, ранено - 19. Также повреждено около 40 жилых домов.

Краматорск дважды обстреляли "Смерчами" - днем россияне повредили гостинично-жилой комплекс, вечером - разбили дорогу, попали в школу и территорию детсада и поликлиники. Предварительно известно об одном раненном человеке.

Также под огнем оказался жилой квартал Авдеевки и Авдеевский коксохимический завод. Сейчас известно об одном погибшем.

Оккупанты активно обстреливали Ильиновскую общину: пострадали Катериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык.

"Всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее 7 гражданских, ранили - не менее 20", - написал глава ОВА.