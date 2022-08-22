Россияне не смогут захватить больше территорий в ближайшие месяцы, - ISW

Аналитики отмечают, что наступательные операции РФ на востоке Украины исчерпали импульс, который приобрели в конце июля.

"Оккупанты не способны извлечь выгоду из предыдущих успехов вокруг Бахмута и Авдеевки, что является примером фундаментальной российской военной проблемы - неспособности превратить тактические успехи в оперативные", - пояснили в ISW.

Захватчикам не удавалось воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы или вывести из строя значительную часть украинских оборонительных рубежей.

Следовательно, они вынуждены были давать украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых россияне должны начать новые атаки.

"Это недостаток, который, вероятно, помешает РФ достичь значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, разве если произойдут серьезные изменения на поле боя", - подчеркнули в Институте изучения войны.