Росіяни не зможуть захопити більше територій у найближчі місяці, - ISW

Аналітики зазначають, що наступальні операції РФ на сході України вичерпали імпульс, якого набули наприкінці липня.

"Окупанти не здатні отримати вигоду з попередніх успіхів навколо Бахмута та Авдіївки, що є прикладом фундаментальнішої російської військової проблеми - нездатності перетворити тактичні успіхи на оперативні", - пояснили в ISW.

Загарбникам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, аби маневрувати у тилові райони чи вивести з ладу значну частину українських оборонних рубежів.

Відтак, вони змушені був давати українцям час, щоб тактично вийти з бою та відновити оборонні позиції, проти яких росіяни повинні розпочати нові атаки.

"Це недолік, який, ймовірно, перешкодить РФ досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, хіба якщо відбудуться серйозні зміни на полі бою", - наголосили в Інституті вивчення війни.