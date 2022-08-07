Россияне смогли захватить лишь окрестности Песков, - ISW
Российские оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Пески, что в Донецкой области. Однако постоянно терпят неудачу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По оценкам экспертов, единственное на что смогли захватчики - захватить окрестности поселка. На это указывают геолокационные кадры боевиков так называемой "ДНР".
"Российские войска, вероятно, контролируют лишь юго-восточные окраины Песков", - отметили в ISW.
Ключевые выводы аналитиков:
- Российские войска, вероятно, хранят взрывчатку и мины на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее и, возможно, заминировали части станции.
- Российские войска также могут обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи завода.
- Российские силы совершили ограниченные наземные атаки на северо-запад от Славянска и на восток и юг от Бахмута.
- Русские войска провели серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонительные линии на север, запад и юг от Донецка.
- Российские войска не проводили наступательных действий на юге Украины и продолжали принимать оборонительные меры.
- Продолжающаяся украинская партизанская деятельность и гражданское сопротивление пугают врага, поскольку он продолжает готовиться к интеграции оккупированных территорий в РФ после будущих фиктивных "референдумов" об аннексии.
- РосСМИ пропагандировали трудовые лагеря, репрессии и расстрелы украинских партизан и мирных жителей, которые отказывались сотрудничать с назначенными Россией чиновниками на оккупированных украинских территориях.
Напомним, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко ранее заявил, что ВСУ контролируют Пески. На линии фронта регулярно продолжаются обстрелы.
По его словам, оккупанты планируют захватить Пески, чтобы обойти Авдеевку с юга и продолжить наступление. Украинские военные знают о планах врага и делают все, чтобы не допустить этого.