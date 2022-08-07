Россияне смогли захватить лишь окрестности Песков, - ISW

Российские оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Пески, что в Донецкой области. Однако постоянно терпят неудачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По оценкам экспертов, единственное на что смогли захватчики - захватить окрестности поселка. На это указывают геолокационные кадры боевиков так называемой "ДНР". "Российские войска, вероятно, контролируют лишь юго-восточные окраины Песков", - отметили в ISW. Ключевые выводы аналитиков: Российские войска, вероятно, хранят взрывчатку и мины на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее и, возможно, заминировали части станции.

Российские войска также могут обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи завода.

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки на северо-запад от Славянска и на восток и юг от Бахмута.

Русские войска провели серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонительные линии на север, запад и юг от Донецка.

Российские войска не проводили наступательных действий на юге Украины и продолжали принимать оборонительные меры.

Продолжающаяся украинская партизанская деятельность и гражданское сопротивление пугают врага, поскольку он продолжает готовиться к интеграции оккупированных территорий в РФ после будущих фиктивных "референдумов" об аннексии.

РосСМИ пропагандировали трудовые лагеря, репрессии и расстрелы украинских партизан и мирных жителей, которые отказывались сотрудничать с назначенными Россией чиновниками на оккупированных украинских территориях.