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Росіяни змогли захопити лише околиці Пісків, - ISW

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Неділя 07 серпня 2022 06:35
Росіяни змогли захопити лише околиці Пісків, - ISW Фото: Росіяни змогли захопити лише околиці Пісків (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти не полишають спроб взяти під контроль Піски, що у Донецькій області. Однак постійно зазнають невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками експертів, єдине на що спромоглися загарбники - захопити околиці селища. На це вказують геолокаційні кадри бойовиків так званої "ДНР".

"Російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східні околиці Пісків", - зазначили в ISW.

Ключові висновки аналітиків:

  • Російські війська, ймовірно, зберігають вибухівку та міни на Запорізькій атомній електростанції й навколо неї і, можливо, замінували частини станції.
  • Російські війська також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу заводу.
  • Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на схід і південь від Бахмута.
  • Російські війська здійснили серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні лінії на північ, захід і південь від Донецька.
  • Російські війська не проводили наступальних дій на півдні України та продовжували вживати оборонних заходів.
  • Триваюча українська партизанська діяльність і цивільний опір лякають ворога, оскільки він продовжує готуватися до інтеграції окупованих територій до РФ після майбутніх фіктивних "референдумів" про анексію.
  • РосЗМІ пропагували трудові табори, репресії та розстріли українських партизанів і мирних жителів, які відмовлялися співпрацювати з призначеними Росією чиновниками на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко раніше заявив, що ЗСУ контролюють Піски. На лінії фронту регулярно продовжуються обстріли.

За його словами, окупанти планують захопити Піски, аби обійти Авдіївку з півдня й продовжити наступ. Українські військові знають про плани ворога й роблять усе, аби не допустити цього.

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