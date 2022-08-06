Россия не контролирует Пески, на линии фронта постоянно обстрелы, - глава ОВА

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

По словам Кириленко, с начала полномасштабного вторжения оккупанты регулярно распространяют фейки, которые направлены на население временно оккупированных территорий и России.

"Они уже рассказывали, что Славянск под их контролем, и что они находятся на подступах к Краматорску, но я четко знаю, о чем говорю - так, в Песках очень трудно, но командование предприняло дополнительные меры, чтобы планы врага не были реализованы", - добавил Кириленко.

Оккупанты, как отметил Кириленко, планируют захватить Пески, чтобы обойти Авдеевку с юга и продолжить наступление. ВСУ знают о планах врага и делают все, чтобы не допустить этого.