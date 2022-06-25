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Россияне не смогли окружить ВСУ в Северодонецке, - мэр

Фото: россияне не смогли окружить ВСУ в Северодонецке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским военным пришлось отойти на более укрепленные позиции из Северодонецка. Это не дало россиянам заблокировать наших бойцов в городе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

"Город в блокаду не взяли. Военные, которые должны были отойти на более укрепленные позиции - вышли, поэтому оцепление не удалось", - заявил Стрюк.

При этом он добавил, что такое тактическое отступление помогло сохранить жизни нашим военным. Ситуация на Северодонецком направлении остается сложной.

Напомним, ранее замглавы Минобороны Анна Маляр заявляла, что украинские защитники не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в соцсетях. Украинцев призвали не оглашать детали военных задач.

Также мы писали, что, по данным Минобороны США, наступление российских войск в Луганской области преувеличено, а возможный временный выход ВСУ из Северодонецка существенно не повлияет на позиции врага.

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