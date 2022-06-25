Россияне не смогли окружить ВСУ в Северодонецке, - мэр

Украинским военным пришлось отойти на более укрепленные позиции из Северодонецка. Это не дало россиянам заблокировать наших бойцов в городе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона .

"Город в блокаду не взяли. Военные, которые должны были отойти на более укрепленные позиции - вышли, поэтому оцепление не удалось", - заявил Стрюк.

При этом он добавил, что такое тактическое отступление помогло сохранить жизни нашим военным. Ситуация на Северодонецком направлении остается сложной.