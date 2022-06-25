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В Пентагоне оценили ситуацию вокруг Северодонецка и поставок оружия

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Вашингтон, Суббота 25 июня 2022 02:15
В Пентагоне оценили ситуацию вокруг Северодонецка и поставок оружия Фото: в Пентагоне оценили ситуацию вокруг Северодонецка и поставок оружия (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Минобороны США считают, что наступление российских войск в Луганской области преувеличено, а возможный временный выход ВСУ из Северодонецка существенно не повлияет на позиции врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Источник военного ведомства отметил, что временный выход украинских войск из Северодонецка лишь улучшит оборонные позиции ВСУ.

"Отходя из Северодонецка, ВСУ занимают положение, в котором смогут лучше держать оборону", - сказал он.

В Пентагоне также заявили, российские силы пытаются, но не могут нацелиться на западное оружие, поступающее в Украину.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ придется отойти от Северодонецка.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Северодонецка.

В Минобороны заявили, что информация о местах пребывания подразделений Вооруженных сил Украины является закрытой. В частности, не раскрываются и данные о позициях украинских войск в Северодонецке.

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