Росіяни не змогли оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку, - мер

Українським військовим довелося відійти на більш укріплені позиції з Сєвєродонецька. Це не дало росіянам заблокувати наших бійців у місті.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.
"Місто у блокаду не взяли. Військові, які мали відійти на більш укріплені позиції - вийшли, тому оточення не вдалося", - заявив Стрюк.
При цьому він додав, що такий тактичний відступ допоміг зберегти життя нашим військовим. Ситуація на Сєвєродонецькому напрямі залишається складною.
Нагадаємо, раніше заступник голови Міноборони Ганна Маляр заявляла, що українські захисники не змогли завершити спецоперацію у Сєвєродонецьку через повідомлення в соцмережах. Українців закликали не оприлюднювати деталі військових завдань.
Також ми писали, що, за даними Міноборони США, наступ російських військ у Луганській області перебільшений, а можливий тимчасовий вихід ЗСУ із Сєвєродонецька суттєво не вплине на позиції ворога.
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