Росіяни зруйнували ремонтну базу залізниці в Бахмуті: є жертви
Російські війська вночі обстріляли Бахмут Донецької області. Ворожі ракети влучили в будівлю ремонтної бази залізниці. В результаті обстрілу є жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС Донецької області.
"Виявлено та витягнуто з-під завалів тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються). Під завалами можливе знаходження ще 2 осіб. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
До пошуку залучено 16 осіб та 4 одиниці техніки, а також автокран.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові продовжують обстріли Бахмута. Днями були нанесені удари по місту, в результаті чого загинули люди.
Окупанти завдали удару касетними снарядами.
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