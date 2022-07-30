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Росіяни зруйнували ремонтну базу залізниці в Бахмуті: є жертви

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Донецьк, Субота 30 липня 2022 13:56
Росіяни зруйнували ремонтну базу залізниці в Бахмуті: є жертви Фото: росіяни зруйнували ремонтну базу залізниці в Бахмуті (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вночі обстріляли Бахмут Донецької області. Ворожі ракети влучили в будівлю ремонтної бази залізниці. В результаті обстрілу є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС Донецької області.

"Виявлено та витягнуто з-під завалів тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються). Під завалами можливе знаходження ще 2 осіб. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

До пошуку залучено 16 осіб та 4 одиниці техніки, а також автокран.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові продовжують обстріли Бахмута. Днями були нанесені удари по місту, в результаті чого загинули люди.

Окупанти завдали удару касетними снарядами.

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Війна в Україні Бахмут ракетный удар
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