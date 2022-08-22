Россияне разрушили еще одну школу в Донецкой области, - глава ОВА

Российские оккупанты в ночь на 22 августа нанесли удар по школе в Донецкой области. В результате обстрела учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.

"Еще одна школа в Донецкой области стала целью для россиян - на этот раз Константиновская школа №17", - отметил чиновник.

По словам Кириленко, удар оккупанты нанесли около четырех утра. Здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал.



Всего с начала полномасштабного вторжения захватчики повредили уже 594 учебных заведения в Донецкой области, в том числе 263 школы.



Кроме этого, глава ОВА рассказал, что ночью 22 августа враг обстрелял ракетами Торецьк. К счастью, обошлось без жертв, но есть поврежденные дома.



"Все российские преступления на нашей земле тщательно документируем. За все будут отвечать", - добавил Кириленко.