Росіяни зруйнували ще одну школу в Донецькій області, - глава ОВА

Російські окупанти у ніч на 22 серпня завдали удару по школі в Донецькій області. Внаслідок обстрілу заклад освіти зазнав серйозних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Ще одна школа у Донецькій області стала ціллю для росіян - цього разу Костянтинівська школа №17", - зазначив посадовець.

За словами Кириленка, удару окупанти завдали близько четвертої ранку. Будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.



Всього від початку повномасштабного вторгнення загарбники пошкодили вже 594 заклади освіти у Донецькій області, зокрема 263 школи.



Окрім цього, глава ОВА розповів, що вночі 22 серпня ворог обстріляв ракетами Торецьк. На щастя, обійшлося без жертв, але є пошкоджені будинки.



"Усі російські злочини на нашій землі ретельно документуємо. За все будуть відповідати", - додав Кириленко.