Оккупанты со стороны Белгорода ударили по Харькову: Терехов рассказал о разрушениях

Российские оккупанты 22 августа нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. В результате атаки врага есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Мэр отметил, что захватчики продолжили "свою практику ночных обстрелов". "В 02:49 враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание", - рассказал Терехов. По словам городского головы, был небольшой пожар. Однако информации о пострадавших, к счастью, нет.