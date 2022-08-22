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Оккупанты со стороны Белгорода ударили по Харькову: Терехов рассказал о разрушениях

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Харьков, Понедельник 22 августа 2022 06:41
Оккупанты со стороны Белгорода ударили по Харькову: Терехов рассказал о разрушениях Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 22 августа нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. В результате атаки врага есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Мэр отметил, что захватчики продолжили "свою практику ночных обстрелов".

"В 02:49 враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание", - рассказал Терехов.

По словам городского головы, был небольшой пожар. Однако информации о пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, в ночь на 22 августа в Харькове были слышны звуки взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу.

К слову, вечером 21 августа оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Терехов заявлял о 3 прилетах.

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