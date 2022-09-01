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Россияне пытались штурмовать на ряде направлений, однако ВСУ дали отпор, - Генштаб

Фото: россияне пытались штурмовать на ряде направлений, однако ВСУ нанесли отпор (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные пытались штурмовать на ряде направлений. Наши бойцы отбили все вражеские наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Как отмечает Генштаб, пока враг пытается установить контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

  • на Волынском и Полесском обстановка остается без существенных изменений, однако сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов;
  • на Северском направлении враг обстрелял территории населенных пунктов Каменская Слобода, Железный мост, Сеньковка Черниговской области и Стариковое Сумской области;
  • на Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы удержаться на занятых районах;
  • на Харьковском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Уда, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русская Лозовая;
  • на Славянском направлении оккупанты открыли огонь по районам населенных пунктов Грушеваха, большая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье. Пытались штурмовать в направлении населенного пункта Долина, однако успеха не имели;
  • на Краматорском направлении враг обстреливал территории населенных пунктов Райгородок, Пискуновка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное и Роздолевка;
  • на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии Веселое, Яковлевку, Выемку, Белогоровку. Пытались штурмовать в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцевое, однако успеха не имели;
  • на Авдеевском направлении враг обстрелял из танков Александрополь, Розовку, тоненькое, Авдеевку.

"Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельське и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел", - добавляет Генштаб.

  • на Новопавловском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Пречистовка. Пытались штурмовать в направлении населенного пункта Водяное;
  • на Запорожском направлении оккупанты обстреляли Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Луговское;
  • на Южнобугском направлении враг пытался поразить важные объекты в районах населенных пунктов Потемкино, Андреевка, Новогригорьевка, Широкое, Партизанское, Новопетровка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 450 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 48350 военных.

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