Росіяни намагалися штурмувати на низці напрямків, однак ЗСУ завдали відсіч, - Генштаб

Як відзначає Генштаб, наразі ворог намагається встановити контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
на Волинському та Поліському обстановка залишається без суттєвих змін, однак зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів;
на Сіверському напрямку ворог обстріляв території населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області;
на Слобожанському напрямку окупанти ведуть бойові дії, аби утриматись на зайнятих районах;
на Харківському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Уда, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова;
на Слов’янському напрямку окупанти відкрили вогонь по районах населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля. Намагалися штурмувати у напрямку населеного пункту Долина, однак успіху не мали;
на Краматорському напрямку ворог обстрілював території населених пунктів Райгородок, Піскунівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка;
на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії Веселе, Яковлівку, Виїмку, Білогорівку. Намагалися штурмувати у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, однак успіху не мали;
на Авдіївському напрямку ворог обстріляв з танків Олександропіль, Розівку, Тоненьке, Авдіївку.
"Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов", - додає Генштаб.
на Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Намагалися штурмувати у напрямку населеного пункту Водяне;
на Запорізькому напрямку окупанти обстріляли Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Лугівське;
на Південнобузькому напрямку ворог намагався уразити важливі обʼєкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка.