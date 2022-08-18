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ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и вертолет: названы новые потери России

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Киев, Четверг 18 августа 2022 10:02
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и вертолет: названы новые потери России Фото: Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 44 300 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 18 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 44300 (+200) человек ликвидировано;
  • танков - 1889 (+3);
  • боевых бронированных машин - 4179 (+17);
  • артиллерийских систем - 1010 (+17);
  • РСЗО - 265 (+2);
  • средства ПВО - 136 (+0);
  • самолетов - 234 (+1);
  • вертолетов - 197 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 793 (+1);
  • крылатые ракеты - 190 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7);
  • специальной техники - 93 (+0).

Напомним, по данным британской разведки, война в Украине показала многочисленные неудачи российских командиров в обеспечении боевой дисциплины на низовом уровне. Одним из таких примеров является использование динамической защиты танков.

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