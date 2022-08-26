Россияне пытались наступать на востоке и вели воздушную разведку, - Генштаб

Российские оккупанты пытались наступать на Славянском и Бахмутском направлениях, но украинские военные дали им отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 оккупантов. Всего в РФ с начала полномасштабной войны уже потеряла около 46 250 своих военнослужащих.

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